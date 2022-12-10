«Вы не имеете права Месси и Роналду критиковать. Они сделали столько, что вам и не снилось». Мостовой – критикам форвардов

считает, что нельзя критиковать и .

«Месси – величайший футболист. Сейчас мы слышим, что его критикуют, Роналду критикуют.

Я всегда говорю: «Ребят, вы не имеете права этих игроков критиковать. Они в футболе сделали столько, что вам и не снилось!» – сказал бывший игрок сборной России.

«Месси оскорблял судью, тренера и одного из игроков соперника. Сделай такое Роналду – медиа уделили бы куда больше внимания». Пирс Морган о Лео

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