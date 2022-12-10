Мостовой о Роналду: «Как хватает совести критиковать его? Месси для меня великий, но 2-й – Криштиану»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси Александр Мостовой Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Спорт-Экспресс Футбол

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой вступился за капитана Португалии.

«Обидно, что для Роналду так заканчивается этот чемпионат мира. Обидно еще, что на него многие накинулись. Как у людей хватает совести критиковать Роналду?

Для меня Месси был всегда великим, но второй игрок – Роналду. Но как совесть позволяет такое про него говорить?

Он сделал в футболе то, что многим во сне не представлялось! Наверняка скажут, что в матче с Марокко он вышел и ничего не смог сделать», – отметил бывший футболист «Сельты».

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