Мостовой о Роналду: «Как хватает совести критиковать его? Месси для меня великий, но 2-й – Криштиану»

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой вступился за капитана .

«Обидно, что для Роналду так заканчивается этот чемпионат мира. Обидно еще, что на него многие накинулись. Как у людей хватает совести критиковать Роналду?

Для меня Месси был всегда великим, но второй игрок – Роналду. Но как совесть позволяет такое про него говорить?

Он сделал в футболе то, что многим во сне не представлялось! Наверняка скажут, что в матче с он вышел и ничего не смог сделать», – отметил бывший футболист «Сельты».

Как Роналду вылетал с ЧМ-2022. 25 фото – слезы, злость и шок

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ