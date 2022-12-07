Пловец Рылов о том, что пресс-атташе Бразилии сбросил кота на пол: «Вести себя так с беззащитным существом – сложно после этого называть его человеком»
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов прокомментировал ситуацию на пресс-конференции сборной Бразилии перед четвертьфиналом ЧМ-2022.
Во время ответа вингера Винисиуса Жуниора на один из вопросов на стол запрыгнул кот.
Пресс-атташе команды сперва погладил кота, а затем схватил его за шкирку и за спину и сбросил на пол.
«Он бы никогда не повел себя так с равным по силам человеком – попробовал бы схватить вот так того же футболиста и прилетело бы. Это ему в голову не пришло бы.
И что, считает, что такое поведение возможно с беззащитным животным? Вести себя так с беззащитным существом – сложно после этого называть его человеком.
Что ему мешало взять спокойно, снять его со стола, погладить, посадить на пол? Это жестокое обращение. Я считаю, что такое в принципе недопустимо. Такого быть не должно», – сказал Рылов.
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