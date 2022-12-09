Эдгард Запашный о коте и пресс-атташе Бразилии: «Общество сегодня не примет такое поведение. Отношение к животным сильно изменилось»
Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал инцидент с котом и пресс-атташе Бразилии.
Животное запрыгнуло на стол во время ответа вингера Винисиуса Жуниора на пресс-конференции национальной команды перед четвертьфиналом ЧМ-2022. Пресс-атташе сбросил кота на пол.
«Отношение к животным в современном мире сильно изменилось за последние несколько лет. Если вспомним знаменитый фильм «Бриллиантовая рука», Миронов откинул кошку ногой, и это более грубый поступок, нежели действия пресс-атташе сборной Бразилии.
Современный человек должен понимать: подобное поведение с животными общество сегодня не примет. Он мог бы сделать гораздо мягче и человечней, но поступил так, как посчитал нужным.
Я уверен, кошка не пострадала. Такое поведение не красит, но и нагнетать бы не стал. Кошка жива, здорова, а воспитание этого человека явно оставляет желать лучшего!» – сказал гендиректор Большого Московского государственного цирка.
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