Юрий Куклачев: «Пресс‑атташе Бразилии нанес коту огромную боль. Мои кошки возмутились, увидев сюжет»

Юрий Куклачев раскритиковал пресс-атташе сборной Бразилии за инцидент с котом.

Животное запрыгнуло на стол во время ответа вингера на пресс-конференции национальной команды перед четвертьфиналом ЧМ-2022. Пресс-атташе сбросил кота на пол.

«Когда мои кошки увидели сюжет, они были возмущены! Потому что все хорошо знают: мама‑кошка таскает своего сына за холку. А когда на глазах всего мира пресс‑атташе взял кота двумя руками безжалостно, жестко за спину, он нанес ему огромную боль.

Представьте на секунду: на пресс‑конференцию пробралась кошка. Она прошла через вентиляцию какими‑то путями. Она, может быть, представитель всего кошачьего мира Бразилии! Переживает за футбол, чтобы Бразилия победила. И вот она проникла, запрыгнула на стол, ее даже никто не дрессировал для этого. Она тоже сидит и ждет, когда ей дадут слово.

мира по футболу – это огромная, мощная сила, которая поднимает гигантскую волну, через которую можно сказать всем: уважайте друг друга и любите», – сказал актер цирка и дрессировщик кошек.

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