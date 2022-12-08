Юран о коте и пресс-атташе Бразилии: «Я бы так же взял этого человека и выбросил. Кошмар, хорошо, что меня там не было»

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Сергей Юран заявил, что жестко обошелся бы с обидчиком кота на пресс-конференции Бразилии.

В среду в Дохе состоялась пресс‑конференция, в которой принял участие Винисиус Жуниор. Во время мероприятия на стол запрыгнул кот, которого пресс-атташе бразильцев неаккуратно схватил руками за шкуру и сбросил на пол.

«Кошмар. Хорошо, что я не сидел там на пресс‑конференции. Моя реакция была бы пожестче.

Сидит кошка, ну и что? Я бы так же взял этого человека и выбросил», – сказал экс-тренер «Химок».

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