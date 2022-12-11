Рабьо о промахе Кейна: «Справедливость восторжествовала – пенальти не было»
Адриен Рабьо высказался о незабитом пенальти Харри Кейном в матче со сборной Англии на ЧМ-2022.
Нападающий англичан не реализовал 11-метровый удар во втором тайме при счете 2:1 в пользу французов.
«В первую очередь, не уверен, что был фол. Потому что мы видели сотни таких же ситуаций, в которых нарушение не фиксировалось.
Думаю, что судейство порой было немного пограничным, но мы не зацикливаемся на этом.
Конечно, когда Кейн не забил, мы были счастливы. Справедливость восторжествовала, потому что пенальти не было. Иногда требуется немного везения. В этом матче все сошлось. Гордимся тем, что вышли в полуфинал», – сказал полузащитник сборной Франции.
На матче работал бразильский судья Вилтон Сампайо.
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