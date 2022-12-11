Морган о словах тен Хага про форму Роналду: «Трудно представить, почему Криштиану чувствовал, что этот клоун не уважает его, не так ли?»

назвал «клоуном» главного тренера Эрика тен Хага.

Телеведущий, взявший скандальное интервью у форварда Криштиану Роналду, отреагировал на слова тренера из Нидерландов, который прокомментировал уход 37-летнего португальца из команды.

Тен Хаг сказал: «Думаю, после интервью было совершенно ясно, что он должен уйти. Полагаю, нам не стоило это обсуждать, все было предельно ясно». Также он добавил: «Когда он в хорошей форме, он хороший игрок. И он мог бы помочь нам достичь целей. Это очевидно. Но он не был [в хорошей форме]».

«Когда он в хорошей форме, он хороший игрок». Трудно представить, почему Роналду чувствовал, что этот клоун не проявляет уважения к нему, не так ли? 🙄» – написал с иронией Морган.

Криштиану Роналду: «Я не уважаю тен Хага. Он не проявляет уважения ко мне»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ