Батистута – Месси: «Делить рекорд с тобой – честь для меня. Надеюсь, побьешь уже в следующем матче!»
Экс-форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута похвалил Лионеля Месси.
Футболист, представляющий «ПСЖ», забил 10-й гол на ЧМ – в ворота Нидерландов в четвертьфинале турнира в Катаре. Столько же у Батистуты – они лучшие бомбардиры в истории Аргентины на чемпионатах мира.
«Дорогой Лео, поздравляю тебя! Рекорд принадлежал мне 20 лет, и я этим наслаждался.
Делить его с тобой – удовольствие и большая честь для меня. Я всем своим сердцем надеюсь на то, что ты побьешь рекорд уже в следующем матче!» – написал Батистута.
Аргентина сыграет в полуфинале ЧМ-2022 против Хорватии.
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