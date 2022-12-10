Батистута – Месси: «Делить рекорд с тобой – честь для меня. Надеюсь, побьешь уже в следующем матче!»

Экс-форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута похвалил .

Футболист, представляющий «ПСЖ», забил 10-й гол на ЧМ – в ворота Нидерландов в четвертьфинале турнира в Катаре. Столько же у Батистуты – они лучшие бомбардиры в истории Аргентины на чемпионатах мира.

«Дорогой Лео, поздравляю тебя! Рекорд принадлежал мне 20 лет, и я этим наслаждался.

Делить его с тобой – удовольствие и большая честь для меня. Я всем своим сердцем надеюсь на то, что ты побьешь рекорд уже в следующем матче!» – написал Батистута.

Аргентина сыграет в полуфинале против Хорватии.

У Месси 3 рекорда ЧМ за 38 минут. Обошел Пеле и Марадону, сравнялся с Батистутой

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ