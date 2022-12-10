«Месси – человек для ключевых моментов. Вся Аргентина желает ему победы на ЧМ, и многие другие хотят того же». Швайнштайгер о Лео

Теги Бастиан Швайнштайгер ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Бастиан Швайнштайгер поделился мнением об игре Лионеля Месси.

Аргентина прошла Нидерланды в матче 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, по пенальти – 4:3). Нападающий «ПСЖ» сделал результативную передачу, забил с пенальти в ходе игрового времени и реализовал первый удар с точки в послематчевой серии.

«Месси – это человек для ключевых моментов. Его страсть, его радость – он действительно хочет этого.

Вся Аргентина желает ему победы на чемпионате мира, и я уверен, что многие другие хотят того же», – написал бывший полузащитник сборной Германии.

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