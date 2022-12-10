поделился мнением об игре .

Аргентина прошла в матче 1/4 финала (2:2, по пенальти – 4:3). Нападающий сделал результативную передачу, забил с пенальти в ходе игрового времени и реализовал первый удар с точки в послематчевой серии.

«Месси – это человек для ключевых моментов. Его страсть, его радость – он действительно хочет этого.

Вся Аргентина желает ему победы на чемпионате мира, и я уверен, что многие другие хотят того же», – написал бывший полузащитник сборной Германии.

Знали, что дерзкое празднование Месси напротив Ван Гала – это отсылка к Рикельме?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ