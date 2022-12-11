Премьер Британии о вылете Англии с ЧМ: «Кейн и команда сделали все возможное, они могут гордиться собой. Удачи Франции»

Премьер Великобритании пожелал удачи сборной Франции в полуфинале .

прокомментировал поражение сборной от французов (1:2) в четвертьфинале турнира в Катаре.

« и команда сделали все возможное, но не получилось. Они могут гордиться собой.

Желаю удачи сборной в следующем раунде», – написал политик в твиттере.

До матча он выложил фото с шарфом сборной и написал: «Вперед, Англия! Сделай так, чтобы мы гордились».

Фото: твиттер Риши Сунака

Драма Кейна – не забил пенальти, который мог спасти Англию. И бриллиантовая реакция Мбаппе

Макрон – британскому премьеру: «Если Франция победит (а она победит!), поддержите нас в 1/2 финала?»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ