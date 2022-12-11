Премьер Британии о вылете Англии с ЧМ: «Кейн и команда сделали все возможное, они могут гордиться собой. Удачи Франции»
Премьер Великобритании пожелал удачи сборной Франции в полуфинале ЧМ-2022.
Риши Сунак прокомментировал поражение сборной Англии от французов (1:2) в четвертьфинале турнира в Катаре.
«Харри Кейн и команда сделали все возможное, но не получилось. Они могут гордиться собой.
Желаю удачи сборной Франции в следующем раунде», – написал политик в твиттере.
До матча он выложил фото с шарфом сборной и написал: «Вперед, Англия! Сделай так, чтобы мы гордились».
Фото: твиттер Риши Сунака
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