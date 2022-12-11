Премьер Британии о вылете Англии с ЧМ: «Кейн и команда сделали все возможное, они могут гордиться собой. Удачи Франции»

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Премьер Великобритании пожелал удачи сборной Франции в полуфинале ЧМ-2022

Риши Сунак прокомментировал поражение сборной Англии от французов (1:2) в четвертьфинале турнира в Катаре. 

«Харри Кейн и команда сделали все возможное, но не получилось. Они могут гордиться собой.

Желаю удачи сборной Франции в следующем раунде», – написал политик в твиттере. 

До матча он выложил фото с шарфом сборной и написал: «Вперед, Англия! Сделай так, чтобы мы гордились». 

Фото: твиттер Риши Сунака

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