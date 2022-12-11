Кейн – первый футболист в XXI веке, забивший и промахнувшийся с пенальти в матче ЧМ

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Харри Кейн забил один из двух пенальти в 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией.

Англия проиграла Франции со счетом 1:2 и покидает турнир.

На 54-й минуте форвард «Тоттенхэма» сравнял счет в матче точным ударом с точки. На 84-й минуте при счете 1:2 в пользу Франции Кейн не реализовал одиннадцатиметровый, пробив выше ворот.

Таким образом, Харри Кейн стал первым футболистом в XXI веке, который забил и промахнулся с точки в одном матче чемпионата мира, не считая серии послематчевых пенальти.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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