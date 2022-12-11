Хендерсон о промахе Кейна с пенальти: «Это сделает его сильнее, он вернется. Англия отдала все силы»

Теги Ливерпуль Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Тоттенхэм Джордан Хендерсон ЧМ-2022 Харри Кейн Футбол

Джордан Хендерсон прокомментировал поражение Англии от Франции на ЧМ-2022.

– Сейчас трудно подвести итоги, трудно найти правильные слова. Думаю, мы отдали все силы в этой игре. Мы были разочарованы, проигрывая 0:1, но мы проявили характер и сравняли счет. Мы отдали все силы, но, к сожалению, это не наш вечер.

– Что скажете о промахе Кейна с пенальти?

– Мы знаем, сколько пенальти Харри забил за нас. Сколько голов забил, чтобы мы оказались здесь. Это сделает его сильнее в будущем. Он форвард мирового класса и наш капитан. Кейн вернется, – сказал хавбек сборной Англии в интервью ITV.

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