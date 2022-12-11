Саутгейт про вылет Англии с ЧМ: «Мы приехали на турнир за победой и все делали правильно в большинстве моментов»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итог матча с Францией (1:2) на .

«Игра соответствовала ожиданиям. В конечном счете все решают забитые голы. Я только что сказал игрокам, что они и так отдали все силы. Все решили детали, какие-то вещи на обеих сторонах поля. Я горжусь тем, как мы прошли этот турнир.

Мне нет смысла обсуждать работу рефери. Я бы лучше поговорил о своих игроках.

Поздравляю Францию. Она знает, что прошла через очень тяжелую игру. Не думаю, что мы могли сделать что-то еще.

Мы и выигрываем, и проигрываем как единая команда. Мы пропустили два мяча и не использовали свои моменты. потрясающе себя проявляет в составе Англии, он очень надежный игрок. Если бы не он, нас бы не было на этой стадии.

В большинстве важных моментов мы все делали правильно. Мы приехали на турнир за победой и верили в то, что можем это сделать. У нас способная на это команда», – сказал Саутгейт в эфире ITV.

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