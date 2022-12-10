сказал, что он и большего всего расстроились после поражения от Марокко.

Португалия минимально уступила (0:1) в 1/4 финала .

«Если взять двух человек, которые были больше всего расстроены игрой, то это Роналду и я. Это часть работы тренера и игрока», – сказал тренер сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ