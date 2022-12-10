Сантуш про 0:1 с Марокко: «Роналду и я были больше всего расстроены игрой. Это часть работы»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Марокко по футболу Фернанду Сантуш ЧМ-2022 Футбол

Фернанду Сантуш сказал, что он и Криштиану Роналду большего всего расстроились после поражения от Марокко.

Португалия минимально уступила Марокко (0:1) в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Если взять двух человек, которые были больше всего расстроены игрой, то это Роналду и я. Это часть работы тренера и игрока», – сказал тренер сборной Португалии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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