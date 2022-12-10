Марокко обыгрывает Португалию 1:0 к перерыву. Европейцы 1 раз попали в створ и уступают по ударам

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Сборная Португалии уступает Марокко после 1-го тайма четвертьфинального матча ЧМ-2022.

Команда тренера Фернанду Сантуша до перерыва пробила в створ лишь один раз. У соперника два точных удара, один из которых стал результативным – на 42-й минуте счет открыл форвард Юссеф Эн-Несири.

Всего европейская команда била пять раз, африканская – семь.

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