Марокко обыгрывает Португалию 1:0 к перерыву. Европейцы 1 раз попали в створ и уступают по ударам
Сборная Португалии уступает Марокко после 1-го тайма четвертьфинального матча ЧМ-2022.
Команда тренера Фернанду Сантуша до перерыва пробила в створ лишь один раз. У соперника два точных удара, один из которых стал результативным – на 42-й минуте счет открыл форвард Юссеф Эн-Несири.
Всего европейская команда била пять раз, африканская – семь.
Марокко – Португалия. 1:0 – Эн-Несири забил! Рамуш играет с первых минут, Роналду – нет. Онлайн-трансляция
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии