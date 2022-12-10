Президент Португалии прокомментировал вылет сборной с .

В 1/4 финала Португалия уступила Марокко (0:1).

«Плохой день. Марокко воспользовалось одним моментом из двух-трех. У нас было 5-6 моментов, но мы не воспользовались ни одним. Надо признать, что побеждает тот, кто эффективнее. Очень благодарен команде, которая дошла до четвертьфинала.

Обнимаю Фернанду Сантуша, всю команду, молодежь, у которой, возможно, будет меньше шансов попасть на чемпионат мира через четыре года, . Мы не забыли, что они дали за эти годы. И не собирались забывать. Бывают дни, когда все идет не так, как надо.

Критика будет, это понятно. Никто не любит проигрывать. Скажут, что стратегия была плохой, состав... Будет справедливая и несправедливая критика. показало, что является отличной командой. Они победили и были эффективнее.

Португалия была лучше и быстрее во 2-м тайме, имела моменты, но это не сработало, мяч не шел в ворота. Мы должны поздравить победителя, к сожалению.

[Полуфинал] был в пределах нашей досягаемости. Но то же случилось с Испанией, Германией и Бразилией... Они не дошли до этой стадии», – сказал Марселу Ребелу де Соуза в интервью RTP.

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