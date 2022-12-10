Сантуш о 0:1 с Марокко: «Португалия долго входила в игру. Желание было, но мы не справились»
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча с Марокко (0:1).
«В первом тайме возникли сложности, нам потребовалось много времени на то, чтобы войти в игру.
Желание было, большое желание, но не получилось. Игроки были уверены в себе, но не смогли сыграть в полную силу, хотя и имели голевые моменты.
Мы не справились, но игроки усердно работали», – сказал Сантуш.
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