Бернарду о вылете с ЧМ-2022: «Упустили возможность войти в историю и сделать что-то уникальное для Португалии. Извиняюсь перед всеми португальцами»
Бернарду Силва подвел итоги матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Марокко.
Португалия проиграла со счетом 0:1 и покинула турнир.
– Матч чемпионата мира против очень сильной команды. Поздравляем Марокко. Очень грустно. Мы чувствовали и верили, что можем пройти дальше, но не смогли.
– Упущен шанс на золото?
– Да, без сомнения. Разочарованы, что потеряли такую возможность войти в историю и сделать что-то уникальное для нашей страны. Могу только извиниться перед всеми португальцами от себя и от всей команды, и разделить с ними чувство грусти и разочарования, – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью Sport TV.
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