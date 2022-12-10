подвел итоги матча 1/4 финала против Марокко.

Португалия проиграла со счетом 0:1 и покинула турнир.

– Матч чемпионата мира против очень сильной команды. Поздравляем Марокко. Очень грустно. Мы чувствовали и верили, что можем пройти дальше, но не смогли.

– Упущен шанс на золото?

– Да, без сомнения. Разочарованы, что потеряли такую возможность войти в историю и сделать что-то уникальное для нашей страны. Могу только извиниться перед всеми португальцами от себя и от всей команды, и разделить с ними чувство грусти и разочарования, – сказал полузащитник в интервью Sport TV.

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