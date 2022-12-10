Пирс Морган: «Грустно видеть Роналду в слезах, когда его мечте о победе на ЧМ конец. Величайший. Помните его вклад в футбол»

прокомментировал слезы после вылета с .

«Очень грустно видеть Роналду в слезах, когда его мечта о победе на чемпионате мира закончилась. Те, кто насмехается над ним, должны помнить, что он сделал для футбола.

Для меня он величайший в истории (Морган использовал эмодзи козла, что является акронимом от выражения GOAT – «величайший в истории» – Sports.ru) и отличный парень, который пережил самый трудный год в своей жизни на поле и вне его.

Он заслужил наше уважение», – написал журналист и телеведущий в твиттере.

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