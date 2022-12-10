Диаш о матче с Марокко: «Показалось, что на Бруну был чистый пенальти»
Рубен Диаш считает, что в пользу Португалии должны были дать пенальти.
Матч 1/4 финала Португалия – Марокко (0:1) обслуживала бригада арбитров во главе с аргентинцем Факундо Тельо.
«У меня не было возможности детальнее изучить момент с возможным пенальти [на Бруну], но он показался мне чистым.
Пенальти в этот момент вернул бы все на круги своя.
Это было тяжело, но мы должны двигаться дальше», – сказал защитник сборной Португалии и «Манчестер Сити».
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