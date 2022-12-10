Диаш о матче с Марокко: «Показалось, что на Бруну был чистый пенальти»

считает, что в пользу должны были дать пенальти.

Матч 1/4 финала Португалия – (0:1) обслуживала бригада арбитров во главе с аргентинцем Факундо Тельо.

«У меня не было возможности детальнее изучить момент с возможным пенальти [на Бруну], но он показался мне чистым.

Пенальти в этот момент вернул бы все на круги своя.

Это было тяжело, но мы должны двигаться дальше», – сказал защитник сборной Португалии и «Манчестер Сити».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ