Диаш о матче с Марокко: «Показалось, что на Бруну был чистый пенальти»

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Рубен Диаш считает, что в пользу Португалии должны были дать пенальти.

Матч 1/4 финала Португалия – Марокко (0:1) обслуживала бригада арбитров во главе с аргентинцем Факундо Тельо.

«У меня не было возможности детальнее изучить момент с возможным пенальти [на Бруну], но он показался мне чистым.

Пенальти в этот момент вернул бы все на круги своя.

Это было тяжело, но мы должны двигаться дальше», – сказал защитник сборной Португалии и «Манчестер Сити».

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