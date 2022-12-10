Роналду не попал в старт на матч Марокко – Португалия. Рамуш и Феликс сыграют

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Португалия назвала стартовый состав на матч с Марокко.

Национальные команды встретятся в рамках 1/4 финала ЧМ-2022.

Стартовый состав сборной Португалии: Диогу Кошта, Пепе, Рубен Диаш, Диогу Далот, Рафаэл Геррейру, Рубен Невеш, Отавио, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш.

Стартовый состав сборной Марокко: Буну, Хакими, Эль-Ямик, Амрабат, Аттийят-алла, Саисс, Зиеш, Унаи, Амалла, Буфаль, Эн-Несири.

Нападающий Криштиану Роналду не попал в стартовый состав португальской команды во втором матче кряду. Ранее он начинал в запасе игру со сборной Швейцарии и вышел на 73-й минуте.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Марокко – Португалия. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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