Нойер о голе Японии в ближний угол: «Я хотел, чтобы Асано пробил в меня. Мы немного выключились в этом моменте»
Мануэль Нойер ответил на вопрос о своих действиях в моменте со 2-м голом Японии.
На 83-й минуте победный гол в ворота Германии забил полузащитник Такума Асано – он сблизился с Нойером и пробил над плечом голкипера в ближний угол.
«Я хотел, чтобы он пробил в меня. Возможно, я мог выйти еще на полметра вперед. Никогда не знаешь точно. Думаю, в тот момент мы немного выключились и не оборонялись так, как надо, до конца», – сказал голкипер сборной Германии и «Баварии».
Нойер в момент победного гола Японии: идеально закрыл угол (шансы забить были 9%), но зачем-то отвернулся
Комментарии