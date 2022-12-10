Ван Дейк отказался комментировать судейство после поражения от Аргентины: «Очень расстроен, но такое случается в жизни»

Теги сборная Нидерландов по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Антонио Матеу Лаос Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк оценил поражение Нидерландов от Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, 3:4 пен.).

— Я очень расстроен. Но такие вещи случаются в жизни. Главное, как ты можешь с ними справляться. Я буду расстроен еще некоторое время. Но скоро я увижу свою семью и попробую подумать о чем-то хорошем.

— Какие цели теперь?

— Теперь будем думать о квалификации Евро, а еще у нас летом финал Лиги наций. Будем думать об этих турнирах.

— Что скажете о судейских решениях [Матеу Лаоса]?

— Не буду комментировать, — сказал защитник сборной Нидерландов.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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