Ван Дейк отказался комментировать судейство после поражения от Аргентины: «Очень расстроен, но такое случается в жизни»

Вирджил ван Дейк оценил поражение Нидерландов от в 1/4 финала (2:2, 3:4 пен.).

— Я очень расстроен. Но такие вещи случаются в жизни. Главное, как ты можешь с ними справляться. Я буду расстроен еще некоторое время. Но скоро я увижу свою семью и попробую подумать о чем-то хорошем.

— Какие цели теперь?

— Теперь будем думать о квалификации Евро, а еще у нас летом финал Лиги наций. Будем думать об этих турнирах.

— Что скажете о судейских решениях [Матеу Лаоса]?

— Не буду комментировать, — сказал защитник сборной Нидерландов.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ