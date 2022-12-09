Тите о Неймаре в серии пенальти: «5-й удар – решающий, нужен был высококлассный, психологически сильный игрок для него»

дал комментарий после вылета Бразилии с чемпионата мира.

В 1/4 финала бразильцы проиграли (1:1, 2:4 по пенальти).

О том, почему ушел в раздевалку после серии пенальти

«Я всегда веду себя сдержанно. Возможно, сейчас я мог бы сделать по-другому. Дело не в победе и поражении. Вы видели, чтобы я праздновал, когда мы побеждали? Нет, я этого не делал. Такой у меня стиль, но, может быть, я должен был сделать это по-другому сегодня».

О том, почему был пятым пенальтистом

«Потому что пятый пенальти – решающий, бьющий находится под большим давлением. Поэтому нужен был высококлассный игрок, психологически сильный для последнего удара. Вот и все», – сказал тренер сборной , объявивший об уходе с поста.

«Тите – худший тренер в истории Бразилии. Имбецил, ставь Неймара, пусть он забьет! Позор тебе». Экс-хавбек Нето о вылете сборной

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ