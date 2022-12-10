«Месси, возможно, лучший игрок в мире. Его было непросто остановить». Депай о Лео

оценил поражение Нидерландов от в 1/4 финала (2:2, 3:4 пен.).

«Мы ждали тяжелой игры, а получилась настоящая битва. Мы уступали 0:2, но не теряли веры в себя. Вы видели, что мы смогли отыграться и сравнять счет в концовке. Конечно, мы расстроены, что проиграли по пенальти. Но вы знаете, что все могло закончиться и без серии пенальти.

Месси, возможно, лучший игрок в мире. Сегодня его было непросто остановить. Но наша команда выступила неплохо. Он — легенда. Желаю ему всего наилучшего.

Это футбол. Ты играешь в него всем сердцем. Ты жертвуешь многим с самого детства. Это подготовка к матчу и так далее, это не только сам матч. Думаю, слезы игрока – это многое. Очень много эмоций было в раздевалке. Нам есть чем гордиться. Мы это говорили друг другу.

У нас хорошая команда. У нас небольшая страна. Стадион сегодня был бело-голубым. Наша страна смотрит в будущее. Таланты у нас есть. Есть и будущее», — сказал форвард сборной Нидерландов.

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