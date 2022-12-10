Скалони о Месси против Нидерландов: «Показал, что он лучший футболист всех времен»
Лионель Скалони оценил победу Аргентины над Нидерландами (2:2, 4:3 пен.) в 1/4 финала ЧМ-2022.
«Матч получился жарким, но это же четвертьфинал. Что происходит на поле, там и остается.
Конечно, у нас было 11 игроков. Лео [Месси] – очень важный игрок, и он показал, что он лучший футболист всех времен. Мы рады, что он играет за нас», – сказал главный тренер сборной Аргентины.
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