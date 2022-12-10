Хавбек Нидерландов де Рон о Месси: «Я играл против мечты, которая стала кошмаром»

Теги ПСЖ сборная Нидерландов по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Мартен де Рон соцсети Футбол

Мартен де Рон высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси.

Хавбек сборной Нидерландов поделился мнением после матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Аргентиной (2:2, 3:4 по пен.).

«В детстве отец рассказывал мне о кошмаре Аргентины, о ЧМ-1978… В мое время все футболисты мечтали быть как Месси.

Сегодня я играл против мечты, которая стала кошмаром. Поздравляю Аргентину, но я чертовски горжусь нашей командой», – написал де Рон.

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