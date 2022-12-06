Ван Гал о матче с Аргентиной: «Нужно вернуть долг. Они выбили нас по пенальти в прошлый раз»

Луи ван Гал поделился ожиданиями от матча против .

«Не могу сказать, кто произвел на меня наибольшее впечатление [на ЧМ-2022]. Я не видел игру сборной , но видел . В принципе, все четвертьфиналисты – это, конечно, топовые сборные. Все это не так уж странно – я предсказал их все. Существует также разница между ведущими сборными. Германия и – тоже топовые команды, но не на этом чемпионате мира

Мы уже в четвертьфинале. Аргентина – сборная, которая в прошлый раз выбила нас с турнира по пенальти (полуфинал – прим. Sports.ru). Нужно вернуть долг», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

Сборная Нидерландов сыграет против Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022. Матч пройдет в пятницу, 9 декабря.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ