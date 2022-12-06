Ван Гал о матче с Аргентиной: «Нужно вернуть долг. Они выбили нас по пенальти в прошлый раз»
Луи ван Гал поделился ожиданиями от матча ЧМ-2022 против Аргентины.
«Не могу сказать, кто произвел на меня наибольшее впечатление [на ЧМ-2022]. Я не видел игру сборной Франции, но видел Аргентину. В принципе, все четвертьфиналисты – это, конечно, топовые сборные. Все это не так уж странно – я предсказал их все. Существует также разница между ведущими сборными. Германия и Бельгия – тоже топовые команды, но не на этом чемпионате мира
Мы уже в четвертьфинале. Аргентина – сборная, которая в прошлый раз выбила нас с турнира по пенальти (полуфинал ЧМ-2014 – прим. Sports.ru). Нужно вернуть долг», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.
Сборная Нидерландов сыграет против Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022. Матч пройдет в пятницу, 9 декабря.
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