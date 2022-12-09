Карпин о сборной Испании: «Владение под 80% без моментов и продвижения – это перебор»

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Валерий Карпин оценил игру сборной Испании на ЧМ-2022.

«Не говорил бы, что у испанского футбола кризис. Если говорить про этот ЧМ, то все матчи Испании сливаются – владеют мячом почти под 80%, но без создания моментов, без продвижения. Мне кажется, это перебор. Да, стиль – это хорошо. Но стиль, который не приносит результат, и все равно от него не отходить…

Возможно, что-то нужно менять. Для начала поменяли тренера. Всегда самое главное, если есть футболисты, то из них можно что-то слепить. Если бы не было футболистов, тогда можно было бы говорить про кризис. Но футболисты есть, и реально хорошие.

Неправильно говорить, что виноват только Луис Энрике. Везде – и в сборной, и в клубах – происходит то же самое: если нет результата, снимают тренера, особенно в клубах. Понятно, что при плохих результатах ответственность лежит на тренере», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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