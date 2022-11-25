Мостовой о «сборной Карпина»: «Не Карпина, а России. Не нравится, когда говорят «сборная Черчесова» или еще кого-то. Они приходят и уходят, а Россия была, есть и останется»

высказался о том, могла ли сборная России попасть на ЧМ-2022.

– Какие шансы были бы у сборной Карпина пройти Польшу и попасть на мундиаль, если бы не отстранение?

– Во-первых, сборная не Карпина, а сборная России. Я всегда к этому так относился. Мне никогда не нравилось, когда кто-то говорит «сборная Черчесова» или еще кого-то. Нет, давайте просто «сборная России», потому что они приходят и уходят, а Россия была, есть и останется!

Во-вторых, сейчас многие задают этот вопрос, но как на него отвечать, когда, например, Саудовская Аравия обыгрывает Аргентину? А если бы Италия вышла? Они вообще два раза подряд пропускают чемпионат мира. И как тогда сравнивать?

А наши сейчас играли товарищеские матчи и не забили командам, которые в конце сотни рейтинга ФИФА находятся. Так что бессмысленно говорить «если бы да кабы». Может быть, да, а может, и нет. Кто знал, что Япония обыграет Германию, а Саудовская Аравия – Аргентину? – сказал бывший футболист сборной России.