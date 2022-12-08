«Хоккеисты крепче футболистов в плане алкоголя. Нам водка уже не лезла – сливали в цветы, а они заметили: «Штрафную им». Онопко об отпуске с Карпиным в Нью-Йорке

Виктор Онопко считает, что хоккеисты крепче футболистов в плане алкоголя.

– Карпин недавно рассказывал – когда вы оба играли в Испании, каждый отпуск проводили вместе. Помните самый крутой?

– Он был в Америке. Ездили с Карпиным и Никифоровым в Нью-Йорк к нашим друзьям – хоккеистам Немчинову и Карповцеву. Было классно – играли в футбол, плавали в бассейне, пили пиво. Водку тоже иногда.

Хоккеисты очень сильные люди – крепче футболистов в плане алкоголя (смеется). Доходило до того, что водка нам уже не лезла, и мы ее сливали в цветы, а хоккеисты продолжали. Потом заметили: «Они сливают! Штрафную им!»

– Сам Нью-Йорк успели-то посмотреть?

– В США мне больше нравится Майами. А Нью-Йорк посмотрели, да. Своеобразный город.

– Почему?

– Первое, что заметил – в Нью-Йорке очень мало зелени. Каменные джунгли. При этом там достаточно мест, которые можно посетить. Мы поднимались на самый верх башень-близнецов. Тогда они еще стояли.

Ходили на Брайтон-Бич. Там целые кварталы русских, украинцев, евреев, армян. Почти у всех магазинов вывески на русском. Зашли в один такой – купили докторской колбасы и черного хлеба. Сели на набережной – ели бутерброды и смотрели на океан.

Еще там был русский ресторан – «Распутин». Сходили, послушали Шуфутинского и Токарева, – сказал тренер сборной России по футболу и «Ростова».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ