Ари: «Россия дошла бы до полуфинала ЧМ-2022. Карпин – один из лучших тренеров в стране»

Ари считает, что сборная России дошла бы до полуфинала .

«Несомненно, сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира в Катаре – я в этом не сомневаюсь.

Этот мундиаль показал, что и слабые, и сильные команды проигрывают. Футбол – непредсказуемый вид спорта. После ЧМ-2018 Россия стала сильнее. Уверен, команда Карпина дошла бы полуфинала в Катаре.

Матчи против Таджикистана и Узбекистана я не смотрел, видел только итоговый счет.

– один из лучших тренеров в России. Мне приятно, что он тренирует национальную команду и вызывает молодежь. Его работа в – топ, потрясающий результат», – сказал бывший нападающий «Локомотива», «Спартака» и «Краснодара».