Таарабт о Роналду: «Не хочу, чтобы его называли эгоистом, это неправда. В Португалии должны больше его уважать»

считает, что должны больше уважать в Португалии.

«Мы с Криштиану жили в соседних апартаментах и много раз общались. Очень сложно говорить на эту тему, но я считаю, что португальцы и их медиа должны проявлять больше уважения к нему.

Он не должен был так себя вести, но нельзя забывать, что он 20 лет был звездой мирового футбола. Он поднял имена «Реала» и «Манчестер Юнайтед» на вершину. Это отличный человек. Не хочу, чтобы его называли эгоистом, потому что это неправда.

Люди не имеют права забывать, что он дал футболу», – сказал в интервью Record бывший игрок «Бенфики» и сборной Марокко, сейчас выступающий за «Аль-Наср» из ОАЭ.

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