Роналду после ЧМ-2022 прилетит в Эр-Рияд, чтобы подписать контракт с «Аль-Насром». Он знает, что его будущее – в саудовском футболе (Хосе Феликс)

Криштиану Роналду близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Журналист Marca Хосе Феликс в интервью Goal.com сообщил, что после того, как сборная завершит выступление на , нападающий вылетит в Эр-Рияд, чтобы подписать контракт с .

«Криштиану Роналду знает, каким будет его будущее. Его будущее – в саудовском футболе.

Он достиг абсолютной договоренности с клубом. Теперь ему нужно познакомиться с клубом, а затем решить, подписывать ли документы. Эта команда пытается расти и хочет стать гегемоном саудовского футбола.

Контракт рассчитан на два с половиной года. Часть зарплаты Роналду будет получать за игры, а большую часть – за рекламу.

Если ничего не поменяется в скором времени, после чемпионата мира он появится в Эр-Рияде и подпишет контракт», – сказал Феликс.

Сообщалось, что Роналду ждет вариантов в Европе.

Роналду очень близок к Саудовской Аравии. Пишут, контракт стартует в январе с зарплатой 200 млн евро в год!

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