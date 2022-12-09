Морган о слухах вокруг Роналду: «Все – ложь. Не удивлен, что он так плохо относится к журналистам»

недоволен спекуляциями о в медиа.

«Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии».

«Роналду проигнорировал фанатов и партнеров по команде после победы над Швейцарией».

«Роналду угрожал уехать с чемпионата мира, когда тренер сообщил, что он не выйдет в старте».

Все это ложь. Не удивлен, что он так плохо относится к журналистам», – написал телеведущий, который недавно взял интервью у португальца.

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