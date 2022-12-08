Экс-тренер «Аль-Насра» о Роналду: «В Испании с невежеством относятся к саудовскому футболу. Криштиану не переходит в неконкурентную лигу»

Экс-тренер «Аль-Насра» не считает саудовскую лигу неконкуретной.

«В Испании с большим невежеством относятся к футболу в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» – один из крупнейших азиатских клубов, с историей, качественными игроками и большими традициями.

Я не считаю, что Роналду переходит в неконкурентную лигу. Саудовский футбол – это не то место, где нет конкуренции, на него будут оказывать большое давление и требовать многого.

Цель клуба – выигрывать лигу каждый год. Это тяжелая задача, здесь не место для комфортной жизни на пенсии», – сказал Рауль Канеда.

Ранее Криштиану Роналду опроверг, что переходит в «Аль-Наср».

«Роналду – конкурентоспособный зверь. Он адаптируется к культуре и обществу». Экс-тренер «Аль-Насра» о Криштиану и Саудовской Аравии

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ