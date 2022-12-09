Адиев об Алипе: «Хотелось бы, чтобы Нуралы стал основным защитником «Зенита». Будет сложно»

оценил информацию о том, что выкупил защитника у «Кайрата».

— Если Алипа действительно выкупили, то это большой плюс как для казахстанского футбола, так и для Нуралы.

— Станет ли Алип в будущем основным центральным защитником петербуржцев?

— Будет сложно. Все прекрасно понимают, что в «Зените» не просто играть. Там высокие требования. Очень бы хотелось, чтобы Алип стал основным центральным защитником.

Все зависит от Алипа. Он обладает неплохим потенциалом. Учитывая, что Нуралы молодой футболист, он еще будет развиваться, – сказал главный тренер сборной .

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