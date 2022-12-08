«Зенит» выкупил Алипа у «Кайрата», контракт – по схеме «3+1». Это крупнейшая сделка в истории казахстанского футбола (Владимир Жарков)

Нуралы Алип остается в «Зените».

Журналист Владимир Жарков сообщил, что петербургский клуб выкупил защитника у алматинского «Кайрата» и подписал с ним контракт по схеме «3+1».

«Финансовые подробности соглашения сообщить пока не могу, о них вскоре, думаю, сообщит сам ФК «Кайрат».

Скажу лишь что, по моим сведениям, это самая крупная сделка в истории казахстанского футбола», – написал Жарков в своем телеграм-канале.

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