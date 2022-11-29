Агенты Алипа предлагали его «Сочи». «Зенит» пока не принял решения о выкупе защитника у «Кайрата»

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«Сочи» имел возможность подписать защитника «Зенита» Нуралы Алипа.

22-летний защитник сборной Казахстана арендован клубом из Санкт-Петербурга у «Кайрата» до конца сезона. «Зенит» пока не принял решения о будущем игрока.

По информации «РБ Спорт», агенты Нуралы предлагали футболиста ряду клубов Мир РПЛ, в том числе и «Сочи».

Однако южане отказались от этого варианта из-за необходимости выкупа игрока у «Кайрата». Клуб может рассмотреть только аренду защитника.

Алип выступает за «Зенит» на правах аренды с февраля. Он провел за клуб 20 матчей. Его подробная статистика – здесь.

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