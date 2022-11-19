Алип получил предложение из Азербайджана. Защитник «Зенита» хочет остаться в России
Защитника «Зенита» Нуралы Алипа попытался подписать азербайджанский клуб.
«Алип получил предложение из Азербайджана, но приоритет защитника – остаться в России», – сообщил «Чемпионату» знакомый с ситуацией источник.
22-летний футболист сборной Казахстана выступает за «Зенит» на правах аренды, соглашение петербуржцев с «Кайратом» рассчитано до конца 2022 года.
В текущем сезоне Алип провел 4 матча в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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