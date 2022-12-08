Гендиректор «Зенита» опроверг выкуп Алипа: «Не питайтесь слухами». Гендиректор «Кайрата» сообщил, что работа по трансферу продолжается

опроверг информацию о выкупе Нуралы Алипа.

«Зенит» выкупил Алипа? Не питайтесь слухами», – сказал генеральный директор «Зенита».

Генеральный директор , в свою очередь, рассказал, что клубы ведут переговоры по трансферу 22-летнего защитника.

«Мы работаем по трансферу. Но на данный момент я не могу комментировать. Очень много фэйковой информации. В ближайшее время вы все узнаете», – сказал Аскар Есимов.

выступает за «Зенит» на правах аренды. Ранее сообщалось, что питерский клуб выкупил защитника сборной Казахстана у «Кайрата».

Медведев об Алипе: «Разговоры, что он точно покинет «Зенит» – фейк»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ