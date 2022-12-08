Гендиректор «Зенита» опроверг выкуп Алипа: «Не питайтесь слухами». Гендиректор «Кайрата» сообщил, что работа по трансферу продолжается
Александр Медведев опроверг информацию о выкупе Нуралы Алипа.
«Зенит» выкупил Алипа? Не питайтесь слухами», – сказал генеральный директор «Зенита».
Генеральный директор «Кайрата», в свою очередь, рассказал, что клубы ведут переговоры по трансферу 22-летнего защитника.
«Мы работаем по трансферу. Но на данный момент я не могу комментировать. Очень много фэйковой информации. В ближайшее время вы все узнаете», – сказал Аскар Есимов.
Нуралы Алип выступает за «Зенит» на правах аренды. Ранее сообщалось, что питерский клуб выкупил защитника сборной Казахстана у «Кайрата».
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