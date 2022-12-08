Робби Уильямс дал концерт для сборной Англии перед матчем с Францией. Игроки были в восторге

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Робби Уильямс дал закрытый концерт для сборной Англии.

За три дня до матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией британский певец посетил отель англичан в Катаре и исполнил перед игроками сборной свои песни. Сообщается, что футболисты были в восторге от встречи с певцом.

48-летний певец также собирается выступить с концертом в гольф-клубе Дохи.

Уильямс – большой футбольный фанат и один из организаторов благотворительного матча Soccer Aid, в котором знаменитости и бывшие футболисты Англии играли против сборной мира.

Отметим, что на Евро-2020 на базу англичан с концертом приезжал Эд Ширан.

Англия и Франция встретятся в четвертьфинале ЧМ-2022 10 декабря.

Робби Уильямс о критике концерта в Катаре во время ЧМ: «Лицемерие. Если везде строго подходить к вопросу прав человека, то я даже на своей кухне не смогу выступить»

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