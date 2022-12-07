Пирс Морган: «Хочу, чтобы Англия выиграла ЧМ. Но если нет – пусть тогда Роналду возьмет трофей»
Пирс Морган хочет, чтобы Англия стала чемпионом мира.
Об этом журналист и телеведущий сообщил в твиттере, отвечая подписчикам.
– Вы бы предпочли, чтобы Роналду выиграл чемпионат мира, а не Англия. Это печально, – написал читатель в адрес Моргана.
– Нет, я хочу, чтобы Англия выиграла Кубок мира, но если она не выиграет, то я бы хотел увидеть, как Роналду возьмет трофей, – ответил Пирс.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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