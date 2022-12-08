«Быстрее Мбаппе только Уокер. Скорость Кайла не передать словами, и он потрясающий защитник». Филлипс перед Францией

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Хавбек сборной Англии Кэлвин Филлипс сравнил Кайла Уокера и Килиана Мбаппе.

Англия сыграет с Францией в четвертьфинале ЧМ-2022 10 декабря.

«Уокер – самый быстрый футболист из всех, кого я видел. Многие спрашивают, насколько он быстр, но словами это не передать. Нужно просто увидеть его на тренировке или один на один с по-настоящему быстрым игроком. И в ближайшее время шанс будет.

Если и есть кто-то, кого я бы хотел выставить против Мбаппе, это Кайл. Он потрясающий защитник и, возможно, единственный, кто быстрее Мбаппе», – заявил футболист «Манчестер Сити».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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