«Быстрее Мбаппе только Уокер. Скорость Кайла не передать словами, и он потрясающий защитник». Филлипс перед Францией
Хавбек сборной Англии Кэлвин Филлипс сравнил Кайла Уокера и Килиана Мбаппе.
Англия сыграет с Францией в четвертьфинале ЧМ-2022 10 декабря.
«Уокер – самый быстрый футболист из всех, кого я видел. Многие спрашивают, насколько он быстр, но словами это не передать. Нужно просто увидеть его на тренировке или один на один с по-настоящему быстрым игроком. И в ближайшее время шанс будет.
Если и есть кто-то, кого я бы хотел выставить против Мбаппе, это Кайл. Он потрясающий защитник и, возможно, единственный, кто быстрее Мбаппе», – заявил футболист «Манчестер Сити».
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