Стерлинг вернется в сборную Англии перед игрой с Францией в 1/4 финала ЧМ. Он летал в Лондон из-за ограбления дома
Рахим Стерлинг вернется в расположение сборной Англии перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022.
Как сообщается в твиттере сборной Англии, вингер присоединится к команде завтра, 9 декабря, за день до игры против Франции в 1/4 финала ЧМ-2022.
Ранее футболист, представляющий «Челси», покинул расположение команды после ограбления его дома в Лондоне.
На ЧМ-2022 Стерлинг провел две игры и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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