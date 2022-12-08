Стерлинг вернется в сборную Англии перед игрой с Францией в 1/4 финала ЧМ. Он летал в Лондон из-за ограбления дома

вернется в расположение сборной перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022.

Как сообщается в твиттере сборной Англии, вингер присоединится к команде завтра, 9 декабря, за день до игры против в 1/4 финала ЧМ-2022.

Ранее футболист, представляющий , покинул расположение команды после ограбления его дома в Лондоне.

На ЧМ-2022 Стерлинг провел две игры и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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