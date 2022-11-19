Робби Уильямс о критике концерта в Катаре во время ЧМ: «Лицемерие. Если везде строго подходить к вопросу прав человека, то я даже на своей кухне не смогу выступить»

Робби Уильямс высказался по поводу своего выступления в Катаре во время ЧМ-2022.

48-летний британский певец подвергся критике в социальных сетях за то, что согласился выступить во время турнира, из-за ситуации с правами человека в стране, ее позиции по отношению к гомосексуальности и обращению с рабочими-мигрантами.

«Конечно, я не оправдываю никаких нарушений прав человека где бы то ни было.

Но, учитывая это, если везде строго подходить к вопросу с нарушением прав человека, то это будет самый короткий тур в мире: я даже на своей собственной кухне не смогу выступить.

Каждый, кто оставляет сообщения со словами «нет Катару», делает это с помощью китайских технологий. С моей стороны было бы лицемерием не ехать [в Катар] из-за других мест, в которых я бываю.

Вам словно дают микроскоп и говорят: «Так, это плохиши, и мы должны ополчиться на них». Я думаю, что лицемерие здесь в том, что если мы так подходим к вопросу в этом случае, то и ко всему миру надо применять тот же подход. Но если мы сделаем это, то никто никуда поехать не сможет.

Мы говорим: «Ведите себя как мы, или мы исключим вас из общества. Ведите себя как мы, потому что у нас все правильно», – заявил Уильямс в интервью Il Venerdì di Repubblica.

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