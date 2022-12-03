Азар думает об уходе из сборной Бельгии из-за невыхода в плей-офф ЧМ-2022

может завершить карьеру в сборной Бельгии.

По информации Marca, капитан бельгийцев подумывает об уходе из национальной команды. Игрок «Реала» пока не принял решения, но намерен обсудить ситуацию с людьми, которыми доверяет.

Эден задумался об уходе из сборной из-за того, что Бельгия не вышла в плей-офф . Кроме того, на позицию 31-летнего игрока влияет его возраст.

Азар провел 126 матчей за Бельгию – это 4-й показатель в сборной.

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