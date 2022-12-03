Азар думает об уходе из сборной Бельгии из-за невыхода в плей-офф ЧМ-2022
Эден Азар может завершить карьеру в сборной Бельгии.
По информации Marca, капитан бельгийцев подумывает об уходе из национальной команды. Игрок «Реала» пока не принял решения, но намерен обсудить ситуацию с людьми, которыми доверяет.
Эден задумался об уходе из сборной из-за того, что Бельгия не вышла в плей-офф ЧМ-2022. Кроме того, на позицию 31-летнего игрока влияет его возраст.
Азар провел 126 матчей за Бельгию – это 4-й показатель в сборной.
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