Почеттино о Мбаппе: «Он равняется на настоящего Роналдо. Если кто-то из игроков прошлого и похож на Килиана, то это он»

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Маурисио Почеттино сравнил Килиана Мбаппе с Роналдо.

«Я знаю, что Килиан равняется на настоящего Роналдо – Роналдо Назарио да Лиму. Того футболиста, против которого я играл более 20 лет назад.

И если можно найти игрока из прошлого, похожего на Килиана, то бразильский Роналдо будет одним из них. Это способность ускоряться, техника, обводить соперника и забивать», – написал бывший тренер «ПСЖ» в колонке для The Athletic.

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