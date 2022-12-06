Сака о сравнении с Мбаппе: «Он единственный в своем роде, как и я. Предпочитаю быть собой»

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Букайо Сака высказался о том, что его сравнивают с Килианом Мбаппе.

«Спасибо за комплимент. Но нет, есть только один Килиан Мбаппе. Точно так же, как есть только один игрок, подобный мне. Я просто хочу быть собой и делать все возможное, чтобы помогать команде.

На этом чемпионате мира много хороших молодых игроков, я мог бы назвать многих. Их много даже в нашей команде – как, например, Джуд Беллингем. Но наш приоритет – победа в турнире, а не звание его главных открытий», – сказал полузащитник «Арсенала» и сборной Англии.

На данный момент Килиан Мбаппе с пятью голами является лучшим бомбардиром ЧМ-2022. На счету Сака три забитых мяча.

Сборная Англии в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграет против сборной Франции. Матч пройдет в субботу, 10 декабря.

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